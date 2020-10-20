США объявили о расширении санкций против "Северного потока-2"

Администрация США расширила ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", говорится в заявлении Госдепа.

Санкции затронут компании, которые предоставляют услуги или финансирование для установки оборудования на суда, участвующие в проекте.

В Госдепе подчеркнули, что вместе с Минфином намерены "использовать весь спектр санкционных возможностей", чтобы остановить строительство трубопровода.

В июле в США был одобрен проект оборонного бюджета США с санкциями против "Северного потока-2". Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выразил несогласие с американскими санкциями.

В августе 24 из 27 стран-членов ЕС подписали ноту протеста относительно санкций США против строительства газопровода "Северный поток-2".