20 Октября 2020
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Политика За рубежом
строительство Северного потока-2, Северный поток-2 (2017) | Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

США объявили о расширении санкций против "Северного потока-2"

Администрация США расширила ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", говорится в заявлении Госдепа.

Санкции затронут компании, которые предоставляют услуги или финансирование для установки оборудования на суда, участвующие в проекте.

В Госдепе подчеркнули, что вместе с Минфином намерены "использовать весь спектр санкционных возможностей", чтобы остановить строительство трубопровода.

В июле в США был одобрен проект оборонного бюджета США с санкциями против "Северного потока-2". Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выразил несогласие с американскими санкциями.

В августе 24 из 27 стран-членов ЕС подписали ноту протеста относительно санкций США против строительства газопровода "Северный поток-2".

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США объявили о расширении санкций против "Северного потока-2"

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Теги: сша, северный поток-2, санкции



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