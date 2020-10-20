Мишустин процитировал Карла Маркса, описывая работу правительства

Михаил Мишустин процитировал "Капитал" Карла Маркса, говоря о кабинете министров.

"Карл Маркс писал о том, что самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, имеет план строительства перед началом работ. Неопределенность – она в умах. Большинство людей и государств не живут без четкого плана. У нас принят план о стратегическом планировании. И правительство в нем живет. У нас целеполагание есть", - заявил премьер на спецсессии Валдайского дискуссионного клуба.

Кстати, он также поделился своими впечатлениями от нахождения в статусе премьера уже без малого год. Ведущий спросил министра, согласился бы тот занять второй пост в стране, зная, что его ждет (имеется в виду коронавирусный кризис, свалившийся на Мишустина почти сразу после вступления в должность).

"Знал бы прикуп – жил бы в Сочи", - отшутился Мишустин, а потом уже серьезно добавил: "Предложение занять пост председателя правительства не оценивается по тому, что может случиться после. Это был знак доверия президента. И думаешь, как оправдать такое доверие, как оправдать доверие людей. Знание того, что может случиться, не является аргументом при принятии предложения занять такой пост. Любой лидер – все равно в ответственности. Это ограничение для личной жизни, для чего-то еще, вызов для того, чтобы очень много работать".

В какой-то момент в ответ на вопрос от иностранного участника форума премьер-министр перешел на беглый английский и рассказал, что его опыт прежней работы в качестве главы ФНС очень помогает ему сейчас. "С прежней работы я взял клиентоориентированность", - заявил министр.