20 Октября 2020
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Политика В России Москва
(2011) | Фото:

Путин, Королев, Стив Джобс – Мишустин рассказал о том, кем восхищается

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об исторических персонажах и ныне живущих людях, которые вызывают его интерес и восхищение.

"Это президент России. Вызывает восхищение. Столько лет нести ответственность за людей – это вызывает восхищение. В исторической перспективе – Сергей Павлович Королев. Он, к сожалению, не был раскрыт – до смерти своей был неизвестен в Советском Союзе, но сделал много для развития технологий. На него хочется быть похожим. Из мировых лидеров привел бы Стива Джобса. Я с ним познакомился в начале 90-х. Он очень мудрый человек. Он говорил, что важно любые случайности и навыки использовать для достижения больших целей. Очень важно упрощать сложные вещи, чтобы объяснять их большинству", - заявил премьер-министр на заседании Валдайского клуба.

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Теги: михаил мишустин, стив джобс, владимир путин, сергей королев



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