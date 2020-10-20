Россия никогда не закрывалась от мира и не выбирала путь самоизоляции - Мишустин

Премьер-министр Росси Михаил Мишустин заявил, что Россия никогда не самоизолировалась от мира.

"Россия никогда не выбирала путь самоизоляции. Даже санкционные решения принимаются только как ответ. Россия никогда не закрывалась от мира. Россия никогда бы не выбрала путь самоизоляции. Мы всегда разделяли международные ценности", - заявил глава кабинета министров на спецсессии дискуссионного клуба "Валдай".

Кстати, говоря о санкциях, Мишустин отметил плюсы такого давления на страну: "Россия справляется хорошо, санкции пошли на пользу. Российская империя последние 100-150 лет все время живет под санкциями. Наш талантливый народ вызывает зависть у наших соседей. Санкции сделали возможным серьезный рывок в импортозамещении. Агропром, например, наш вышел на самообеспечение. Мы сами инициативно не вводим санкции, этот путь мы достойно пройдем, в будущем, надеюсь, будет меньше санкций в отношении России".