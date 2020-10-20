На "Уральских локомотивах" заложили цех выпуска поездов для ВСМ

На заводе "Уральские локомотивы" прошла церемония начала строительства нового производственного комплекса по выпуску инновационных электропоездов для высокоскоростных магистралей (ВСМ). Они будут развивать скорость до 360 км/ч. Для сравнения, скоростная "Ласточка" разгоняется до 160 км/ч.

В церемонии приняли участие заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Дмитрий Пегов, президент группы Синара Александр Пумпянский, президент "Сименс" в России Александр Либеров, генеральный директор "Уральских локомотивов" Олег Спаи. После подписания соглашения о создании отечественного высокоскоростного подвижного состава, представители партнёров завода заложили памятную капсулу на месте строительства цеха.

"Мы все разделяем общую цель и считаем, что производство инновационных высокоскоростных электропоездов должно быть в максимальной степени организовано в Российской Федерации. Надеемся, что подписанное соглашение о намерениях поможет создавать железнодорожный транспорт нового поколения на российских мощностях и для российских пассажиров", – сказал Александр Либеров.

Мероприятие также посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который поздравил завод с 10-летним юбилеем.

"Хочу, присоединившись к поздравлениям, сказать, что вы на самом деле совершили настоящий профессиональный подвиг, - обратился губернатор к коллективу "Уральских локомотивов". - Сейчас Олег Валентинович и Юрий Иванович поставили новые задачи в развитии и расширения линейки выпускаемой продукции завода и я всецело буду поддерживать и реализовывать вместе с вами все задачи, которые перед нами будут стоять".

Партнёры планирует разработать технико-коммерческое предложение на поезда и создать условия для производства высокоскоростных поездов российским производителем для местного рынка с уровнем локализации не менее 80%.

"Совершенствуя качество обслуживания пассажиров и пассажирские сервисы, компания "Российские железные дороги" ежегодно наращивает инвестиции в развитие инфраструктуры и обновление парка подвижного состава. Уверен, технологическая база, технологические мощности и опыт позволят ООО "Уральские локомотивы" организовать внутрироссийское производство инновационного высокоскоростного подвижного состава, отвечающего самым высоким требованиям пассажира", – заключил Дмитрий Пегов.