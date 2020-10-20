20 Октября 2020
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Политика В России Москва
Михаил Мишустин (2020) | Фото: пресс-служба правительства России

Мишустин про эпидемию: "Мы не допустили шока или коллапса, которыми нас пугали"

Переболевший коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин приехал на сессию дискуссионного клуба "Валдай". Он выступил с докладом о том, как действует государство в условиях пандемии.

"Новая болезнь спутала и отменила планы людей, поставила в тяжелейшее положение экономику даже самых сильных и влиятельных государств. Многие государства пересмотрели внутреннюю и внешнюю политику, чтобы адаптироваться.

Мы смогли учесть уроки этой непростой ситуации. Борьбу с коронавирусом мы ведем системно и без рывков и шоков. Есть понимание у правительства, что делать в здравоохранении и других отраслях", - заявил премьер-министр.

"Вакцина дает уверенность, что мы сможем победить болезнь и защитить людей. Дефицита тестов и средств индивидуальной защиты сейчас нет. Понимание как лечить это заболевание у наших врачей есть. У системы есть запас прочности. Пример других стран, где были трагические сценарии, показывал, что действовать надо быстро. Мы учились на чужих ошибках и не допустили шока и коллапса, которыми нас пугали", - полагает Мишустин.

Он не преминул вспомнить о мерах поддержки, которые государство оказало бизнесу и гражданам.

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Мишустин про эпидемию: "Мы не допустили шока или коллапса, которыми нас пугали"

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Теги: коронавирус в россии, михаил мишустин, валдайский клуб



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