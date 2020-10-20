20 Октября 2020
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Шакира узи беременность (2012) | Фото:dailymail.co.uk

Сенаторы возмутились "пропагандой торговли детьми" на федеральных телеканалах

В Совете Федерации возмутились "пропагандой торговли детьми" на федеральных телеканалах.
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По мнению члена комитета СФ по законодательству и госстроительству Елены Афанасьевой, сейчас противники суррогатного материнства, осуществляющегося в интересах иностранцев, испытывают "информационный гнет". Также группу сенаторов критикуют за пакет поправок, которые они готовят в Семейный кодекс.

Недовольство взаимное: у сенаторов, например, есть претензии к федеральным телеканалам. "Вышло много программ на ТВ положительных о суррогатных матерях. Это одобрение торговли детьми, пропаганда", - сказала Афанасьева во время онлайн-конференции "Укрепление института семьи: законодательные инициативы сенаторов".

Сенатор пожаловалась на давление со стороны ЛГБТ-сообщества за поправку, которая предусматривает запрет на браки однополых граждан (в том числе и после смены пола одним из них) и на усыновление (удочерение) такими парами детей.

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Сенаторы возмутились "пропагандой торговли детьми" на федеральных телеканалах

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Теги: суррогатное материнство, сенаторы, пропаганда



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