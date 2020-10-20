20 Октября 2020
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беременность, беременная (2017) | Фото:Накануне.RU

В РПЦ предложили запретить суррогатное материнство для иностранцев

В РПЦ поддерживают пакет поправок в Семейный кодекс, разработанный группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Более того, в церкви считают, что государство должно пойти дальше в изменении семейного законодательства и запретить российским женщинам вынашивать детей для иностранцев в рамках суррогатного материнства.
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"Президент сегодня ввел в законодательство такое понятие как нравственность. Хотя дети объявлены приоритетом в госполитике, но сегодня узаконена практика безнравственная по суррогатному материнству и продаже детей за границу", - заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов.

"Более ста детей рождено в Петербурге на продажу, они брошены матерями. Не исключено, что эти дети могут попасть к педофилам, лицам нетрадиционной ориентации, могут попасть в сексрабство, могут быть проданы на органы. Необходим запрет на услуги суррогатных матерей для иностранцев", - заявил глава комиссии на онлайн-конференции "Укрепление института семьи: законодательные инициативы сенаторов".

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В РПЦ предложили запретить суррогатное материнство для иностранцев

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Теги: суррогатное материнство, рпц, семейный кодекс



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