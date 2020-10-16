Путин предложил продлить договор СНВ-3 на год без всяких условий

Владимир Путин предложил "без всяких условий хотя бы на год продлить действующий договор СНВ-3". Об этом он сообщил на совещании с членами Совбеза РФ, где о переговорах с американцами докладывал Сергей Лавров. Министр иностранных дел отметил, что в феврале мир может остаться "вообще без какого-либо другого инструмента, который бы обеспечивал хоть какие-то совместные подходы к поддержанию стратегической стабильности". "Все остальное либо уже разрушено, либо предлагается американцами к прекращению", - заявил Лавров.

"Это было бы в высшей степени печально, если бы договор вообще прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода. Все предыдущие годы договор СНВ-3 работал, работал исправно, выполнял свою фундаментальную роль ограничителя, сдерживания гонки вооружений, контроля над вооружениями. Понятно, что у нас появились новые системы вооружения, которых у американской стороны нет, во всяком случае, пока. Но мы же не отказываемся обсуждать и эту сторону вопроса", - сказал Путин.

Он предложил продлить действие текущего договора, чтобы иметь возможность провести переговоры и "не оставить и наши страны, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как договор о стратегических наступательных вооружениях".

"Пожалуйста, сформулируйте нашу позицию американским партнерам, и в самое ближайшее время попробуйте получить от них хоть какой-то внятный ответ", - попросил президент.

Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3 - двусторонний договор относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Договор рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон на 5 лет. Договором предусмотрено сокращение развёрнутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор сменил истёкший в декабре 2009 года СНВ-1.