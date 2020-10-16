16 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
(2006) | Фото: gazeta.ru

Предложение Путина о продлении без каких-либо условий договора ДСНВ "обречено на провал"

Новое предложение президента России Владимира Путина о продлении без каких-либо условий Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) "обречено на провал" без учета временного замораживания размеров ядерных арсеналов РФ и США, сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

"Без всяких условий". Путин предложил продлить СНВ-3 "хотя бы на год"

"Сегодняшний ответ президента Путина о продлении нового ДСНВ (американское название СНВ-3 - прим. ТАСС) без учета замораживания ядерного арсенала обречено на провал. Соединенные Штаты серьезно относятся к контролю над вооружениями, который обеспечит безопасность всего мира. Мы надеемся, что Россия пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений", - утверждал О'Брайен.

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Предложение Путина о продлении без каких-либо условий договора ДСНВ "обречено на провал"

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Теги: дснв, ядерное оружие



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