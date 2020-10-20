20 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
(2020) | Фото: Газпром нефть

"Газпром нефть" усиливает меры противодействия COVID-19

"Газпром нефть" создает дополнительные барьеры для распространения коронавирусной инфекции. Обсервация персонала, работающего на объектах добычи вахтовым методом, проводится по новым правилам.

Как рассказали Накануне.RU в компании, перед заездом на вахту работники предприятий "Газпром нефти" и подрядных организаций не только проходят ПЦР-тестирование, но и сдают анализ на антитела к COVID-19. При наличии антител и отрицательном ПЦР-тесте обсервация не требуется. Такой подход позволяет ускорить процедуру заезда специалистов на промысел и сохранить высокий уровень безопасности на автономном объекте.

При этом в компании функционируют 135 буферных терминалов для временного проживания работников и медицинского наблюдения. Срок обсервации вахтового персонала на автономных активах составляет 14 дней (в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и региональных органов власти). В период пребывания в буферном терминале проводится ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Чтобы предотвратить распространение вируса на предприятиях и объектах добычи, также организовано периодическое тестирование. В случае выявления заболевших предусмотрена их изоляция, а для контактной группы – карантин. 

Среди других мер по профилактике сезонных заболеваний – вакцинация сотрудников от гриппа и пневмококковой инфекции. Так, прививки от гриппа уже сделали более 3,5 тыс. человек. 

Наряду с этим в компании обеспечивается регулярная дезинфекция помещений, транспорта и оборудования, проводится термометрия персонала, контролируется соблюдение социальной дистанции. На каждом объекте создан достаточный запас лекарств, средств индивидуальной защиты и антисептиков.

Все мероприятия проводятся только в онлайн-формате, на дистанционную работу выведено максимальное количество офисных сотрудников.

Комплекс мер, принимаемых "Газпром нефтью", позволяет контролировать эпидемиологическую обстановку на объектах добычи. В рамках корпоративной программы "Антивирус" компания также оказывает помощь жителям регионов своей деятельности, медикам и волонтерам.

 

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"Газпром нефть" усиливает меры противодействия COVID-19

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Теги: Газпром нефть, тестирование, COVID-19



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