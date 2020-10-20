Госдума решила провести на неделе два заседания вместо трех

Госдума продолжает работать в "свободном" графике – на пленарные заседания палата собирается только для принятия "по-настоящему важных" законов. Многие депутаты находятся на удаленке – следят за заседаниями из своих думских кабинетов или вовсе из дома.

Вторничное заседание на этой неделе решили отменить. На заседании в среду первым делом рассмотрят президентских пакет конституционных законов – о прокуратуре, правительстве и Конституционном суде. Несмотря на то, что поправки в проекты ко второму чтению вносились (одна только поправка Клишаса и Крашенинникова по поводу особого мнения судей КС чего стоит), бурного обсуждения не предвидится – фракции ранее договорились не устраивать длинных обсуждений с большим количеством вопросов. При этом предложение депутата Валерия Гартунга ("Справедливая Россия") перенести рассмотрение важных проектов, которые могут вызвать разногласия, на лучшие по эпидемическим меркам времена на прошлой неделе принято не было.

В среду Госдума планирует также рассмотреть поправки в Налоговый кодекс и законопроект о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы, превышающие 5 млн руб.

Еще один интересный законопроект - приостановление в 2021 году индексации фонда оплаты труда помощникам сенаторов и депутатов Госдумы.

Также депутаты собираются пролонгировать "заморозку" накопительной части пенсии на 2023 год.

В четверг Госдума может поправки в условия компенсации расходов на проект к месту отдыха неработающим пенсионерам, которые получают страховую пенсию по старости. И, наконец, будет рассмотрен законопроект о продлении дачной амнистии.