Дума перешла на чрезвычайный режим работы: одно заседание в неделю

Госдума перешла на чрезвычайный режим работы. Ранее регламент уже был изменен: нижняя палата проводила по два заседания в пленарную неделю. На этой неделе было решено провести всего одно пленарное заседание, да и на том к рассмотрению представлено всего три десятка вопросов.

По данным главы комитета ГД по регламенту Ольги Савостьяновой, на единственном на этой неделе пленарном заседании отсутствует сто депутатов – это почти четверть от общего числа, многие работают удаленно.

"Много депутатов или болеет, или находится на карантине. Ограничимся одним заседанием – сегодня. Предлагается рассматривать только первоочередные законопроекты, касающиеся изменений в конституцию и бюджетного процесса", - заявил зампред палаты Александр Жуков, открывая заседание.

Стоит отметить, что на более поздний срок с 14 октября перенесен и правительственный час, в рамках которого депутаты хотели заслушать главу Минтруда Антона Котякова.

Депутат Валерий Гартунг предложил сократить повестку до 15 пунктов плюс постановления. "Есть вопросы, которые безотлагательными точно не являются. Очень спорные вопросы предлагается убрать, мы не готовы отказываться от дискуссий", - заявил депутат.

Напомним, сейчас до пленарных заседаний доходят только те законопроекты, которые готовятся на приятие, то есть их одобрил профильный комитет и у них есть шанс быть одобренными парламентским большинством. При обсуждении спорных законопроектов измененный регламент предусматривает только одно выступление от фракции. Все законопроекты, которые Госдума сегодня рассматривает во втором чтении, тут же принимаются и в третьем, окончательном чтении.