19 Октября 2020
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школа, класс, обучение, школьники, образование, школьная доска, урок (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Аттестация в четвертом классе вводиться не будет – Рособрнадзор

Аттестация в четвертом классе российских школ вводиться не будет. "Это был бы уже перебор", - отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время пресс-конференции.

"Младшая школа имеет свои особенности. Учитель в младшей школе ведет все уроки, он сам понимает готовность детей к переходу в среднюю школу. Так что тема аттестации даже не обсуждается", - заметил глава ведомства.

Он напомнил, что в четвертом классе есть всероссийская проверочная работа, но она не является аттестацией, "это всего лишь контрольная работа".

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Аттестация в четвертом классе вводиться не будет – Рособрнадзор

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Теги: аттестация, начальная школа, рособрнадзор, впр



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