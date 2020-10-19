Аттестация в четвертом классе вводиться не будет – Рособрнадзор

Аттестация в четвертом классе российских школ вводиться не будет. "Это был бы уже перебор", - отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время пресс-конференции.

"Младшая школа имеет свои особенности. Учитель в младшей школе ведет все уроки, он сам понимает готовность детей к переходу в среднюю школу. Так что тема аттестации даже не обсуждается", - заметил глава ведомства.

Он напомнил, что в четвертом классе есть всероссийская проверочная работа, но она не является аттестацией, "это всего лишь контрольная работа".