19 Октября 2020
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Общество В России Москва
дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru

С сегодняшнего дня власти будут проверять перевод на удаленку в московских компаниях

С 19 октября в Москве начинаются проверки соблюдения требования властей о переводе на удаленную работу 30% сотрудников.

"Начнем проверять выполнение организациями требования предоставить информацию о переводе части сотрудников на удаленку. А еще через несколько дней – начнутся проверки фактического соблюдения режима дистанционной работы", - напомнил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник считает, что "бизнес должен понять, что проверки соблюдения масочного режима – не разовая кампания". "Это новая реальность, в которой придется жить до окончания пандемии", - отметил мэр.

Также он напомнил, что "масочный режим в общественном транспорте должен соблюдаться и тут послаблений не планируется".

Напомним, на прошлой неделе многие московские компании обратились к властям с просьбой изменить механизм проверки данных о сотрудниках, переведенных на удаленку. С одной стороны, сбор и передача такой информации нарушает закон о персональных данных, с другой – у большинства столичных предприятий отсутствует ЕЦП, которой надо заверять поданные списки, а без такой верификации данные будут не действительны, компаниям грозят штрафы.

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С сегодняшнего дня власти будут проверять перевод на удаленку в московских компаниях

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Теги: удаленка, проверки, москва, проверки в транспорте, сергей собянин



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