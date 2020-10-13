СМИ: Сотни тысяч московских компаний могут быть оштрафованы за непредоставление сведений о сотрудниках на удалёнке

С 12 октября московские компании должны отчитываться перед властями за вывод 30% сотрудников на удаленку в связи с неблагоприятными эпидемиологическими условиями.

Доказывать, что сотрудники действительно трудятся дома, компании должны путем предоставления данных: имен, номеров мобильных телефонов, социальных и транспортных карт, госномеров автомобилей. Также надо указывать, сколько сотрудников ездит в офис.

Сергей Собянин заявлял, что это "лайт вариант", который позволит экономике не вставать на простой, как это было весной. За непредоставление данных будут назначаться штрафы.

Как пишут "Ведомости", штрафы могут получить большинство компаний. Дело в том, что предоставляемые в мэрию данные должны быть заверены квалифицированной электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя предприятия. На момент введения нового порядка она имелась лишь у небольшой части компаний – по оценке Дмитрия Порочкина, омбудсмена по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, до 80% директоров малых и средних предприятий ее не имеют, поскольку ЭЦП не является обязательным условием ведения бизнеса.

Официальной информации от правительства Москвы по поводу того, что делать в случае отсутствия ЭЦП, еще нет. В результате, по оценкам омбудсмена, множество компаний столкнется с перспективой штрафа и приостановки деятельности. "Речь идет о десятках и сотнях тысяч предприятий", – заявил Порочкин.

Между тем, есть и другая проблема. О ней заявили IT-ассоциации "Руссофт", АПКИТ и АРПП "Отечественный софт", пишет РБК. Специалисты указывают на тот факт, что номера телефонов, номера транспортных карт и т.д. вообще-то являются персональными данными. С этим спорят в мэрии и Минцифры, но юристы соглашаются – происходит передача персональных данных граждан без их согласия.

Напомним, штраф за непредоставление данных может достигать 300 тыс. руб.