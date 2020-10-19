Госсовет Шрёдингера: как может измениться совещательный орган при президенте

19 октября Госдума начинает рассматривать президентский законопроект "О Госсовете". Планируется, что документ пройдет первое чтение в начале ноября.

Эксперты ознакомились с текстом проекта и считают, что его роль может как возрасти, так и остаться прежней – все будет зависеть от президента и его администрации, которые займутся формированием Госсовета по своему усмотрению.

Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников полагает, что полномочия Госсовета "стали шире".

Напомним, упоминание о Госсовете в Конституции впервые появилось этим летом – после принятия поправок в основной закон. В Конституции этот орган назван "конституционным государственным".

Ранее многие эксперты предполагали, что Госсовет с новыми полномочиями может стать инструментом транзита власти в 2024 году, мол, Путин возглавит его и будет с помощью этого органа управлять страной. Но необходимость в этом отпала, когда стало известно об "обнулении" президентских сроков Путина. "Коммерсант" со ссылкой на источник в администрации президента отмечает, что полномочия Госсовета не сильно изменятся по сравнению с текущими.

Наиболее заметные изменения: у Госсовета появится право вмешиваться в деятельность других госорганов; в состав Госсовета могут включаться депутаты думских партий, местного самоуправления и "иные лица", присутствие которых президент сочтет нужным.

Некоторые функции буквально дублируют полномочия администрации президента, например, в вопросах кадровой политики или научных исследований в области внутренней и внешней политики.

Одну функцию администрация президента напрямую передает Госсовету – утверждение показателей эффективности работы региональных властей.

Издание отмечает, что в последние годы роль Госсовета выросла, особенно это стало заметно в ходе подготовки нацпроектов. Орган стал использоваться для согласования интересов президента, правительства и регионов, причем по инициативе губернаторов.