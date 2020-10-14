14 Октября 2020
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Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете

Президент России Владимир Путин сегодня внес в Госдуму законопроект о Госсовете, сообщает ТАСС со ссылкой на главу профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Законопроект определяет статус Госсовета, порядок формирования, а также его полномочия. В состав войдут премьер, спикеры палат парламента, глава администрации президента, главы регионов. Возглавлять Госсовет будет президент. Госсовет будет состоять из президиума, комиссий, также могут формироваться рабочие группы по направлениям его деятельности. Председатель и члены Госсовета участвуют в его деятельности на общественных началах.

По словам Крашенинникова, проект внесен в целях реализации положений обновленной Конституции.

"В соответствии с конституцией и в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, законопроект определяет основы функционирования публичной власти, а также статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Государственного совета Российской Федерации", - цитирует издание депутата.

Проект будет рассмотрен в осеннюю сессию.

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Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете

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Теги: Госсовет, Владимир Путин, законопроект, Госдума



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