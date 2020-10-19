В Москве могут ввести посещение ресторанов и салонов красоты по QR-коду

Власти Москвы рассматривают возможность введения QR-кодов или другого способа регистрации для посещения ресторанов и салонов красоты, рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью ресторатору Дмитрию Левицкому.

"Если система заработает, вполне возможно, и другие отрасли присоединятся к ней. Те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораны. На мой взгляд, это некая альтернатива полному закрытию", - заявил чиновник.

Система с QR-кодами для посещения дискотек и ночных клубов заработает в столице с сегодняшнего дня (19 октября).

"Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на коронавирус", - пояснил мэр Москвы Сергей Собянин на прошлой неделе, когда объявлял о введении ограничения.