13 Октября 2020
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

В Минздраве Украины заявили, что в страну массово завозят российскую вакцину от коронавируса

Директор института сердца Минздрава Украины Борис Тодуров заявил, что в страну массово завозят российскую вакцину от коронавируса. Об этом он сказал на телевидении.

По его словам, "целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами". Он сказал, что отзывы российских врачей очень хорошие, хотя вакцина еще не прошла все этапы испытаний.

"Российские вирусологи и бактериологи – это одна из самых мощных школ в мире. Не сомневаюсь, что они создадут хорошую вакцину", - добавил Тодуров.

В Минздраве республики опровергли слова Тодурова и заявили, что Украина не занимается поставкой российских вакцин, а ждет с Запада.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин предложил Украине поставки российской вакцины от коронавируса, но украинский президент Владимир Зеленский отказался. Интересно, что экс-министр экономики Украины Виктор Суслов полагает, что Киев все-таки будет покупать российскую вакцину, но через третьи страны. Об этом же заявил известный блогер Анатолий Шарий - что российская вакцина будет приобретаться у Европы как европейская.

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В Минздраве Украины заявили, что в страну массово завозят российскую вакцину от коронавируса

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Теги: Украина, коронавирус, вакцина



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