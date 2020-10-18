Локдауна в системе образования не будет, - Кравцов

Жёсткого карантина в школах, предполагающего переход на "дистант", в школах не будет. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ни о каком локдауне в системе образования речи не идёт, образовательный процесс сохраняется на территории всей России. Меры от региона к региону разнятся в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации. При принятии тех или иных решений, касающихся организации в школе учебного процесса, должен рассматриваться каждый конкретный случай. Где-то переводят отдельные классы на обучение с использованием дистанционных технологий. Там, где необходимо, закрывают на определенный период посещение всей школы в связи, например, с сезонным заболеванием гриппом и ОРВИ, но это штатная ситуация. Это 88 школ — 0,22% от общего их числа", - сказал Кравцов в интервью ТАСС.

Он уточнил, что педагогов, которые не захотят делать прививку от гриппа или коронавируса, отстранять от работы не будут, потому что такого рода укол – "дело добровольное".

Напомним, в конце мая в Сургуте прошла серия одиночных пикетов против онлайн-образования. Их провели родители, поддержавшие учителей в стремлении к "живому" общению и очному образованию. На плакатах – призывы запретить изменять законы об образовании и вернуть учеников в классы.