18 Октября 2020
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Образование В России Москва
пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

Локдауна в системе образования не будет, - Кравцов

Жёсткого карантина в школах, предполагающего переход на "дистант", в школах не будет. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Ни о каком локдауне в системе образования речи не идёт, образовательный процесс сохраняется на территории всей России. Меры от региона к региону разнятся в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации. При принятии тех или иных решений, касающихся организации в школе учебного процесса, должен рассматриваться каждый конкретный случай. Где-то переводят отдельные классы на обучение с использованием дистанционных технологий. Там, где необходимо, закрывают на определенный период посещение всей школы в связи, например, с сезонным заболеванием гриппом и ОРВИ, но это штатная ситуация. Это 88 школ — 0,22% от общего их числа", - сказал Кравцов в интервью ТАСС.

Он уточнил, что педагогов, которые не захотят делать прививку от гриппа или коронавируса, отстранять от работы не будут, потому что такого рода укол – "дело добровольное".

Напомним, в конце мая в Сургуте прошла серия одиночных пикетов против онлайн-образования. Их провели родители, поддержавшие учителей в стремлении к "живому" общению и очному образованию. На плакатах – призывы запретить изменять законы об образовании и вернуть учеников в классы.

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Локдауна в системе образования не будет, - Кравцов

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Теги: Сергей Кравцов, министр просвещения, локдаун, дистанционное образование, учёба



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