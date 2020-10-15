Алексей Текслер – о борьбе с COVID-19: Необходимо сделать все, чтобы избежать введения новых ограничений

Губернатор Алексей Текслер провел заседание оперативного штаба по распространению новой коронавирусной инфекции в Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Открывая совещание, Алексей Текслер отметил, что здравоохранению в регионе уделяется особое системное внимание, а вся система медицинской помощи работает напряженно, постоянно наращивая свои возможности. И если в июле-августе в области сокращалось количество заражений, то в сентябре-октябре отмечается рост выявленных случаев заболевания. В настоящий момент получают лечение 3 тыс. 748 южноуральцев.

"Наша система здравоохранения делает все возможное, чтобы люди чувствовали, что в случае болезни помощь придет. Мы открыли достаточное количество коек, мы приняли решение при подтверждении диагноза выдавать бесплатные лекарства не только в больницах, но и при лечении дома в амбулаторных условиях", - отметил глава региона.

Осложняет ситуацию рост сезонных заболеваний, симптомы которых отчасти схожи с коронавирусом.

Как рассказал руководитель регионального Роспотребнадзора Анатолий Семенов, в настоящий момент в регионе ситуация по ОРВИ и гриппу оценивается как неэпидемическая, но отмечается сезонный подъем заболеваемости. Так, за прошлую неделю было зарегистрировано 40 тыс. 915 случаев ОРВИ, что выше уровня прошедшей недели на 11%. Специалистами управления было обследовано 650 человек, в результате было выявлено 37 случаев риновирусо, 14 – парагриппа и три случая коронавируса.

"Это говорит о том, что среди населения циркулирует не только ковид, но и другие возбудители инфекционных заболеваний", - подчеркнул Семенов.

Главный санитарный врач по Челябинской области обратил внимание на необходимость соблюдения масочного режима.

"Доказано и жизнью, и опытом, что маски на сегодняшний день – это самый доступный и эффективный инструмент для каждого. Мы это видим на примере Татарстана и Чечни, где 96% населения использует маски, и уровень заболеваемости там самый низкий. Я бы рекомендовал усиление масочного режима", - отметил он.

Губернатор призвал южноуральуев соблюдать меры профилактики по распространению коронавирусной инфекции в общественных местах. Стоит отметить, что именно магазины, ТРК и общественный транспорт пациенты с COVID-19 чаще всего называют вероятным местом заражения.

"Жители сами отфокусировали проблему, о которой мы и говорим, после того, как заболели. Нужно соблюдать меры профилактики и тогда высока вероятность того, что никаких болезней не будет. В итоге мы видим, какая нагрузка на медицинские учреждения. Мы говорили про усиление контрольных мероприятий, с полицией об этом договорились. Прошу максимально активно работать в этом направлении. Сами граждане должны быть неравнодушны к тому, что происходит вокруг", - заявил Алексей Текслер.

На совещании Алексей Текслер отметил, что региональная система здравоохранения должна быть готова к любому сценарию, и в случае повышенной нагрузки, должна работать стабильно. Граждане должны получать качественную медицинскую помощь как экстренную, так и плановую. В частности, уже в заключительную фазу входит строительство новой инфекционной больницы на 500 мест.

Глава региона призвал подчиненных уделить особое внимание профилактической работе, в частности вакцинации, и постоянно поддерживать необходимый запас лекарственных препаратов, тестов, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты.

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт доложила, что в настоящий момент в регионе свободно 35% коек под пациентов с коронавирусом. Однако ситуация с COVID-19 в области остается напряженной, наиболее высокий процент прироста заболеваемости за последние сутки отмечается в Копейске, Снежинские, Коркинском, Пластовском и Ашинском районах.

"Мы понимаем, что реальный масштаб весенней эпидемии был сопоставим с текущими значениями. Сопоставимый уровень заболеваемости достигнут за счет лучшей выявляемости: почти в 2,5 раза увеличилось количество тестов. Более того, по результатам исследований доля новых случаев среди молодых и людей среднего возраста составляет 40% — этого мы не фиксировали в марте-апреле. Также наблюдается снижение летальности. Безусловно, часть населения приобрела временный иммунитет, сегодня он оценивается на уровне 30%, но и система здравоохранения получила опыт лечения и сформировала резервы", - подчеркнула она.

В Челябинской области усилена работа станций скорой помощи, а отделения неотложной помощи переведены на круглосуточный режим работы. Обновляется автопарк скорой помощи. Так, в прошлом году было приобретено 87 машин, среди которых 15 реанимобилей, в 2020 году – 50 автомобилей, еще 12 предоставила РМК в качестве гуманитарной помощи. До конца года регион получит еще 17 автомобилей.

В настоящий момент бригады скорой помощи обслуживают 4 – 4,5 тыс. вызовов в сутки, еще 3,7 тыс. вызовов приходится на неотложки.

В регионе развернуто 5 тыс. 294 койки для пациентов с коронавирусом. На госпитальных базах работают 1 тыс. 750 врачей, 2 тыс. 652 человек среднего медперсонала и 830 младшего медперсонала.

"Дефицит врачей присутствует, но за счет маршрутизации, за счет отправки специалистов из областных больниц, прежде всего реаниматологов, его удается компенсировать. Наблюдается нехватка младшего медперсонала, но активная работа по привлечению на госпитальные базы ведется", — уточнила Ирина Гехт.

За март – сентябрь стимулирующие выплаты получили 17 тыс. 618 человек. На эти цели было направлено более 4 млрд рублей, из них почти 1 млрд – это средства областного бюджета.

Говоря о системе социальной защиты населения, Ирина Гехт напомнила, что в регионе с апреля по 1 сентября 26 стационарных учреждений находились в режиме превентивной изоляции. Однако после выхода этих учреждений из режима стали фиксироваться случаи заноса коронавируса. В связи с этим было принято решение о введении режима превентивной изоляции с 18 сентября в 18 государственных стационарных учреждений. Этот режим планируется продлить в учреждениях до конца года.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что особое внимание следует уделить образовательному процессу школьников и студентов.

"Необходимо обеспечить максимальную защиту детей от инфекции, строгое соблюдение противоэпидемического режима при посещении школ, вузов, училищ. Необходимо сделать все возможное, чтобы за счет профилактических мер избежать введения режима новых ограничений, чтобы школы, детсады, вузы, предприятия и организации могли работать безопасно и в нормальном привычном для людей режиме", - резюмировал глава региона.

Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов доложил, что министерство ведет ежедневный мониторинг образовательных организаций. В настоящий момент в регионе нет учебных заведений, полностью закрытых на карантин по коронавирусу. В образовательных учреждениях соблюдаются все необходимые санитарные меры: организована термометрия на входе, обработка рук антисептиком, проветривание помещений, обеззараживание воздуха, дополнительные влажные уборки с применением дезинфицирующих средств.

"В первой четверти учебный процесс протекает в плановом режиме, хотя и напряженно. Этому во многом способствовало то, что мы смогли саккумулировать ресурсы перед началом учебного года на средства защиты, рециркуляторы, термометры, дозаторы с антисептиком и вступить в учебный год вооруженными в этом отношении", - отметил Александр Кузнецов.

Алексей Текслер на совещании в очередной раз подчеркнул, что у властей нет планов по переводу школьников на дистанционное обучение.

"У нас нет никаких планов по переводу наших школьников и студентов на дистант. Понятно, есть отдельные истории в образовательных учреждениях, когда в силу эпидситуации принимается решение. Тем не менее планов у нас о переводе на дистант не было и нет. Все мероприятия, связанные с эпидемиологическим благополучием наших школьников, будут проводиться в полном объеме", — подчеркнул он.

Также на заседании оперативного штаба начальник ГУ по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов доложил о ситуации на рынке труда. Он отметил, что в сентябре рынок труда прошел "плато" по безработице. По итогам сентября численность регистрируемой безработицы увеличилась на 544 человека, что в 18 раз меньше, чем в августе.

"С началом октября в регионе началась фаза активного снижения безработицы. На сегодняшнее утро зарегистрировано 88 тыс. 595 безработных, что на 3 тыс. 682 человека меньше по сравнению с началом месяца. В абсолютных значениях наблюдается снижение на 4% фактически за половину месяца. Уровень регистрируемой безработицы составляет 4,73%, на начало месяца — 4, 92%. Мы находимся на одну десятую процентного пункта ниже, чем в среднем регистрируемая безработица по Российской Федерации", - рассказал он.

В регионе наблюдается восстановление занятости, отмечается рост количества вакансий. На сегодня этот показатель составляет около 34 тысяч, что на 31% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

"При сохранении темпов снижения, которые мы сейчас имеем, на конец года мы выходим на показатель 70 тыс. 300 безработных граждан или 3,7% регистрируемой безработицы", — заключил Владислав Смирнов.

После доклада Алексей Текслер отметил, что это позитивный сигнал для экономики.

"Количество вакансий сейчас максимальное по итогу этого года, что как раз и характеризует оживление рынка труда, но самое главное мы видим снижение зарегистрированных безработных. До конца месяца мы выйдем на показатель около 85 тысяч безработных. Это неплохая динамика, которая подтверждает правильность ранее принятых решений", — подчеркнул он.

В целом, подводя итоги заседания оперативного штаба, губернатор отметил несколько приоритетных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Мы мобилизовали ресурсы здравоохранения, увеличили коечный фонд госпитальных баз более чем в два раза, до 5,5 тыс. У нас еще есть полтысячи коек в резерве, при этом сохраняем плановую медицинскую помощь, что принципиально. Строим новую инфекционную больницу, сроки работ беспрецедентные, причем это будет по-настоящему современное оснащенное передовым оборудованием учреждение. Обеспечили медицинские базы необходимыми лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, осуществляем выплаты медикам, работающим на ковидных базах. Мы приняли решение о бесплатном предоставлении лекарств тем, кто лечится от коронавируса на дому, далеко не во всех регионах страны эта мера в принципе есть. Обновляем парк автомобилей скорых и неотложек. Кроме того, даю поручение минздраву дать предложение по укомплектованию бригад скорой помощи. Только на станции скорой помощи в Челябинске есть около 200 вакансий, эту проблему одними машинами мы не решим", - поручил глава региона.