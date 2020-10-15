Президент Киргизии ушёл в отставку

Президент Кыргызстана Соороная Жээнбеков выступил с обращением к народу и подал в отставку.

Как передаёт Sputnik, глава государства объяснил свой поступок тяжёлой социально-политической обстановкой, сложившейся в стране.

Сразу же после парламентских выборов недовольные представители оппозиции начали массовые митинги, довольно быстро перешедшие в бесчинства и беспорядки.

Кроме того, по данным РБК, сегодня Москва приостановила финансовую поддержку Бишкека до стабилизации политической обстановки.