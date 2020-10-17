Киев будет считать иностранцами всех жителей Донбасса, принявших гражданство РФ

17 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
коллаж, Донецк, ДНР, паспорт РФ (2019) | Фото: Накануне.RU

Киев будет считать иностранцами всех жителей Донбасса, принявших гражданство РФ

Жителям ДНР и ЛНР, которые приняли гражданство РФ, в случае установления украинской власти в Донбассе будет позволено остаться там жить, но они будут считаться иностранцами. Об этом сказал хорватскому телевидению киевский министр по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий" Алексей Резников.
Читайте также:

По его словам, людям дадут выбор - быть пораженными в правах (Киев откажется признавать действительными оставшиеся украинские паспорта) или уехать.

Также он сказал, что сейчас на Украине проживает около 1,5 млн "переселенцев" из Донбасса и Крыма. Так в Киеве называют людей, которые имеют липовую прописку на Украине для получения каких-либо социальных выплат.

Резников подчеркнул, что не может быть и речи о выполнении Минских соглашений и закреплении особого статуса Донбасса в конституции. Вместо этого он посулил Донбассу "льготные условия для ведения бизнеса" и "децентрализацию", которая по факту означает бесправие регионов страны перед диктатом Киева. О создании свободной экономической зоны в Донбассе украинцев спросит 25 октября президент Владимир Зеленский.

Кроме того, Резников заявил, что его ведомство разработает законопроект о переходном периоде после желаемой оккупации ДНР и ЛНР украинскими войсками. Он сослался на опыт Хорватии, который сводился к этническим "чисткам" и уничтожению сербского населения. И пообещал его использовать против населения Донбасса, если его удастся оккупировать.

Ранее Резников анонсировал для Донбасса "закон о коллаборантах".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Киев будет считать иностранцами всех жителей Донбасса, принявших гражданство РФ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Донбасс, гражданство РФ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети