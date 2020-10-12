12 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский в сериале &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: okko.tv

Зеленский пообещал покинуть пост президента, если не добьется мира в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский заявил ВВС, что не держится за власть и готов уйти с поста президента, если не установит мир в Донбассе.

Он сказал, что в этом случае должен прийти другой человек, который закончит "трагическую историю между нашими странами". То есть подчеркнул, что "воюет" он с Россией.

В мае, когда прошел год с момента вступления в должность президента, Зеленский дал себе "еще несколько месяцев" для завершения военного конфликта в Донбассе. В противном случае он пообещал перейти к иному варианту. При этом в своей инаугурационной речи называл своей первоочередной задачей мирное урегулирование.

В июне более 80% украинцев признали провал властей в урегулировании конфликта в Донбассе.

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Зеленский пообещал покинуть пост президента, если не добьется мира в Донбассе

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс



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