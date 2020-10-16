16 Октября 2020
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Политика Свердловская область
Артем Бахтерев (2020) | Фото: Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области

Куйвашев назначил нового министра АПК вместо скончавшегося от коронавируса Дегтярева

В пятницу, 16 октября, губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Артема Бахтерева министром АПК и потребительского рынка Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Бахтерев родился в 1987 году. Он имеет два высших образования: в 2010 году окончил Уральский федеральный университет, а в 2017 году – магистратуру Уральского государственного аграрного университета по направлению "Агроинженерия". С 2017 года является аспирантом аграрного вуза.

До работы в министерстве Артем Бахтерев занимал должность заместителя генерального директора агрохозяйства "Каменское", которое входит в тройку крупнейших сельхозпредприятий региона. А с 2018 года и по сей день работал заместителем министра АПК.

Напомним, прежним министром был Дмитрий Дегтярев, который летом скончался от коронавируса. Ему было 43 года.

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Куйвашев назначил нового министра АПК вместо скончавшегося от коронавируса Дегтярева

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Теги: Куйвашев, Бахтерев, министр, назначение



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