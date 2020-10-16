Офис Зеленского обвинил Россию в угрозах Украине "задолго до 2014 года"

Офис украинского президента Владимира Зеленского подтвердил, что вопрос о военной помощи Запада, который зададут на опросе параллельно с местными выборами 25 октября, связан с желанием противостоять России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы офиса.

Напомним, вопрос звучит так: нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом? Фактически он означает обращение за военной помощью к Западу. И это у Зеленского подтвердили.

"Нашему государству нужен мандат от народа для того, чтобы обращаться к государствам-подписантам меморандума по выполнению их обязательств", - заявил офис.

Под "обязательствами" Киев понимает военную помощь против России. У Зеленского обвинили Россию в том, что она нарушала Будапештский меморандум "еще задолго до 2014 года". Упоминается конфликт вокруг острова Тузла в Керченском проливе в 2003 году и "газовые войны", которые инициировала Украины, спекулируя своим транзитным положением. Якобы Россия уже тогда угрожала "территориальной целостности" Украины.

Также без экивоков упоминается о том, что военная помощь Запада поможет Киеву усилить переговорные позиции по Донбассу.

При этом никаких юридических последствий результаты опроса не будут иметь, но они могут использоваться как моральное основание для обсуждения размещения иностранных военных баз на Украине или других антироссийских шагов.