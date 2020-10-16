Офис Зеленского обвинил Россию в угрозах Украине "задолго до 2014 года"

16 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Керченский пролив (2012) | Фото:stranz.ru

Офис Зеленского обвинил Россию в угрозах Украине "задолго до 2014 года"

Офис украинского президента Владимира Зеленского подтвердил, что вопрос о военной помощи Запада, который зададут на опросе параллельно с местными выборами 25 октября, связан с желанием противостоять России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы офиса.
Читайте также:

Напомним, вопрос звучит так: нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом? Фактически он означает обращение за военной помощью к Западу. И это у Зеленского подтвердили.

"Нашему государству нужен мандат от народа для того, чтобы обращаться к государствам-подписантам меморандума по выполнению их обязательств", - заявил офис.

Под "обязательствами" Киев понимает военную помощь против России. У Зеленского обвинили Россию в том, что она нарушала Будапештский меморандум "еще задолго до 2014 года". Упоминается конфликт вокруг острова Тузла в Керченском проливе в 2003 году и "газовые войны", которые инициировала Украины, спекулируя своим транзитным положением. Якобы Россия уже тогда угрожала "территориальной целостности" Украины.

Также без экивоков упоминается о том, что военная помощь Запада поможет Киеву усилить переговорные позиции по Донбассу.

При этом никаких юридических последствий результаты опроса не будут иметь, но они могут использоваться как моральное основание для обсуждения размещения иностранных военных баз на Украине или других антироссийских шагов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Офис Зеленского обвинил Россию в угрозах Украине "задолго до 2014 года"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Владимир Зеленский, Будапештский меморандум



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети