В полпредстве УрФО не исключили снижения льготной ипотечной ставки

Льготная ипотечная ставка может быть снижена. Об этом сегодня сказал помощник полпреда президента в УрФО Максим Федосеев на совещании, посвящённом реализации проекта "Жилье и городская среда", передает корреспондент Накануне.RU.

"На сегодняшний день ставка по льготной ипотеке составляет 6%, я не исключаю её снижения до уровня ключевой ставки ЦБ (4,25%, - прим. Накануне.RU)", - заявил он.

Отметим, что за неполный 2020 год в регионах УрФО было построено 3,7 млн кв. м жилья, что больше на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами являются ХМАО и Челябинская область - там показатели выше прошлогодних на 40%. Нарастить темпы, как считают в полпредстве, необходимо Курганской и Тюменской областям, где зафиксировано снижение на 10%.

Напомним, на ипотеку под 6% могут претендовать семьи, где появился второй или третий ребенок. Разницу с рыночным процентом субсидирует государство. С началом пандемии начала действовать "путинская ипотека" на новостройки со ставкой 6,5%.