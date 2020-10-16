В России на карантин по кронавирусу закрыто уже 125 школ

Минпросвещения России опубликовало данные о количестве школ и классов, закрытых на карантин по коронавирусу на 15 октября.

Сейчас на карантин по COVID-19 закрыто 0,31% от всех российских школ – 125 заведений. 9 октября эта цифра составляла 0,25%. Карантинные школы имеются в 41 регионе страны. В закрытых на карантин классах обучается 0,91% всех российских школьников.

Напомним, накануне стало известно, что московские власти переводят на дистанционное обучение учащихся 6-11 классов, младшие школьники продолжат учиться очно.