Московские школьники могут "расплатиться" за двухнедельные каникулы летом - Смолин

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал возвращение дистанционного обучения для московских школьников 6-11 классов.

"Это решение вынужденное, потому – оправданное, но, может быть, даже запоздалое. С моей точки зрения не было особого смысла объявлять двухнедельные каникулы вместо недельных, для того чтобы потом все равно переводить на дистанционное обучение. Ясно, что за неделю ситуация радикально улучшиться не могла. Но эту потерянную в образовании неделю придется ребятам "возмещать", возможно, в более благоприятное для отдыха время", - предположил депутат на пресс-конференции в НСН.

Смолин отметил, что "пауза" (летние каникулы и начало учебного года) в дистанционке не была использована властями для улучшения технической подготовки формата. Парламентарий рассказал, что вместе с коллегой Сергеем Казанковым предлагал законодательно закрепить обязанность государства обеспечивать детей на дистанционнке компьютерами, широкополосным интернетом и соответствующим контентом, но профильный комитет Госдумы отклонил проект, мол, слишком больших вливаний это потребует.

Между тем, как отметила директор фонда "Национальные ресурсы образования", эксперт ОНФ Татьяна Половкова, сейчас обеспечение школьников ресурсами для дистанционки практически полностью отдано на откуп родителям. Конечно, есть какие-то программы, есть частные спонсоры и т.д., но все это "капля в море".

Впрочем, Половкова рассказала, что часть школьников позитивно восприняла дистанционку – это показывают опросы. Так, дистанционке радуются дети, которые стеснялись проявить себя в школе в силу тех или иных причин, например, из-за внешности. "Учителя отмечали, что на дистанционке они начали вступать в коммуникации. Дети начали нам писать, что их не обижали одноклассники, на них не давили учителя. Ребенок оказался в более привычном для себя поле. Они высыпаются, не нервничают. 21% детей отметили, что для них это был позитивный опыт", - рассказала эксперт.