16 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
NewsOne (2017) | Фото:gordonua.com

Из-за встречи Путина с Меведчуком и готовности передать вакцину на Украине устроили проверку телеканалов

Так как президент РФ Владимир Путин встречался с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком и обсуждал с ним возможность поставок вакцины от коронавируса, на Украине устроили внеплановые проверки трем телеканалам: "NewsOne", "112 Украина" и "Zik". Они обвиняются в том, что подавали информацию об этом без негативного подтекста - что это "агрессия".
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Пресс-служба нацсовета Украины по вопросам теле- и радиовещания подсчитала до минут все "неправильные" передачи и заявила, что президент России - это Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации и "его высказывания по своему стилистическому и семантическому значению являются утверждениями, которые могут создать сильное впечатление в убеждении аудитории в позитивном отношении главы "страны-агрессора" к Украине и украинскому народу, желании наладить отношения между странами, несмотря на "сложный" характер отношений". То есть нацсовет обвиняет каналы в том, что они показали встречу так, что это может сформировать положительное отношение к Путину. И нельзя создавать впечатление, что Россия хочет нормальных отношений с Украиной.

Далее следует еще более русофобское утверждение, что "распространение подобной информации... имеет значительный потенциал, направленный на подрыв обороноспособности, деморализацию личного состава ВСУ и других военных формирований, поощрение панических настроений". Обращает на себя выражение "других военных формирований" - явный реверанс в сторону нацистских организаций, которые открыто требуют преследования "врагов" и "вражеских" украинских телеканалов.

По мнению киевских цензоров, недопустимо было показывать и обсуждение вопроса поставок российской вакцины на Украину, потому что участники обсуждения не были специалистами в медицине или молекулярной биологии. Это является "потенциально угрожающей формой публичной коммуникации для национальной безопасности Украины".

В связи с такими тяжкими "проступками" телеканалов им назначены проверки. Это уже не первые проверки телеканалов. В прошлом году они были назначены после заявления ряда каналов о готовности провести телемост Киев-Москва.

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Из-за встречи Путина с Меведчуком и готовности передать вакцину на Украине устроили проверку телеканалов

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Теги: Украина, Виктор Медведчук, Владимир Путин, телеканал, вакцина



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