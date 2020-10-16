Полномочия РАН сокращены постановлением правительства России

Военные, оборонные и дипломатические организации России вышли из-под научно-методического руководства Российской академии наук.

Как говорится на официальном интернет-портале правовой информации, экспертные заключения РАН теперь будут только рекомендацией для всех организаций кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Научно-методическое руководство РАН теперь не распространяется на научные исследования, проводимые организациями, подведомственными Минобороны, МВД, МИДу, Федеральной службе безопасности, Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, Федеральной службе войск национальной гвардии, Федеральной службе исполнения наказаний и Федеральной службе охраны.

Также РАН не сможет проводить экспертизу и давать заключения по исследованиям в рамках государственного оборонного заказа.

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев отметил, что из-за присоединения к академии Российских академий медицинских наук и сельскохозяйственных наук сейчас РАН не может заниматься научными разработками напрямую и бороться с коронавирусом.

Сергеев уточнил, что РАН потеряла контроль над сетью академических институтов из-за реформы.