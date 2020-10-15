За кресло главы Надымского района поборются пять кандидатов

По итогам завершения приема конкурсных заявок на место главы Надымского района претендует сразу пять человек. Среди кандидатов были зарегистрированы Дмитрий Жаромских, Рамиз Исмаилов, Аркадий Куртиян, Константин Погорский и Олег Хрин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе районной администрации.

Напомним, что нового главу определяет дума Надымского района. Состав комиссии по отбору насчитывает шесть человек от губернатора ЯНАО и районной думы. Заседание запланировано на 20 октября 2020 г.