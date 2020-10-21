21 Октября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО
Дмитрий Жаромских, депутат законодательного собрания ЯНАО (2015) | Фото: ynao.er.ru

Дмитрий Жаромских стал главой Надымского района Ямала

В Надыме избран глава Надымского района, сообщили Накануне.RU в администрации муниципалитета.

20 октября комиссия зарегистрировала двух кандидатов на должность – Дмитрия Жаромских и Аркадия Куртияна. Они представили народным избранникам программы социально-экономического развития муниципального округа. Жаромских рассказал о том, каким видит Надымский район в перспективе, и о первоочередных задачах. Он отметил, что для экономического развития необходимо продолжить сотрудничество с предприятиями ТЭК, а также поддерживать сельскохозяйственные предприятия, малый и средний бизнес.

Еще один важный вопрос – переселение из ветхого и аварийного жилья. В планах – переселение жителей Надыма из поселка Лесного и ПСО-35. Проблема сохраняется и в национальных селах. Дмитрий Жаромских предложил провести ревизию жилищного фонда в Ныде, Нори и Кутопьюгане, активировать работу по сносу аварийного жилья и строительству нового.

"Сегодня в районе остро стоит проблема нехватки центров и учреждений сферы молодёжной политики. Важной частью своей программы считаю создание в Надыме молодёжного центра. Кроме того, необходимо запустить новый сельский дом культуры в Ныде, усилить работу клубно-библиотечной системы в поселках района, расширить здание библиотеки в поселке Лонгъюган", - сказал Дмитрий Жаромских.

В своём выступлении он также затронул тему благоустройства и качества дорог.

"Главным приоритетом является реконструкция первого и восьмого проездов в Надыме. Сейчас они – в плохом состоянии. Также в ремонте дорожной сети остро нуждается самый большой посёлок района – Пангоды. Считаю необходимым начать работы на этих участках уже в следующем году", - сказал он.

К благоустройству необходим комплексный подход. Работа в этом направлении уже начата. В качестве пилотного проекта запланирована реновация шестого микрорайона в Надыме. После выступления кандидатов на открытом голосовании депутаты думы Надымского района единогласно проголосовали за Дмитрия Жаромских.

"Перед нами стоит непростая задача – сохранив традиции коренных жителей, продолжить дело первопроходцев, задать новый импульс развития территории", - сказал глава при вступлении в должность.

Напомним, Жаромских получил пост вице-спикера ямальского парламента после ухода из него в 2018 г. Сергея Харючи. 26 июня 2020 г. политик объявил, что покидает заксобрание. Своё решение он назвал "взвешенным" и поблагодарил за "ежедневную поддержку".

"Надеюсь быть полезным и далее, ведь жить и работать планирую на Ямале", - подытожил Жаромских.

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Дмитрий Жаромских стал главой Надымского района Ямала

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Теги: Дмитрий Жаромских, глава района



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