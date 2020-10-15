СМИ: В санкционный список ЕС по "делу Навального" попали Кириенко и Бортников

Алексей Навальный мог пережить "двойное отравление", сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванного представителя немецких спецслужб.

Источник издания заявили, что яд "Новичок" мог быть растворен в чае перед вылетом оппозиционера в Томске. Однако следы вещества также обнаружились на пластиковой бутылке с водой.

По информации NYT, это может означать, что Навальный контактировал с ядом до прибытия в аэропорт или "он был отравлен дважды".

Кроме того, газета назвала фигурантов санкционного списка ЕС из-за дела Навального. Издание ссылается на высокопоставленных европейских чиновников. По их данным, в списке - глава ФСБ Александр Бортников, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник Управления внутренней политики администрации президента Андрей Ярин, два заместителя министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Ожидается, что Брюссель также наложит санкции на Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий. По данным западных спецслужб, на этом предприятии было разработано и произведено нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое якобы использовалось для "отравления" Навального, передает Regnum.

Ранее стало известно, что в ЕС уже согласованы санкции, ожидается, что под ограничения попадут шесть человек и одна организация. В МИД РФ пообещали ответные меры, если Евросоюз введет санкции против Москвы из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.