Вакцину от COVID-19, которую нужно вдыхать, создали крымские ученые

Ученые из Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) разработали новую вакцину от коронавируса, которую можно вдыхать через нос.

Об этом РИА Новости заявил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок.

Он подчеркнул, что одно из преимуществ препарата - способ его применения. Вакцину можно просто вдыхать, при этом инъекций не потребуются. Все этапы тестирования препарата запустят сразу после получения финансирования.

Ранее стало известно, что вакцина от центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Об этом на встрече с правительством сообщил Владимир Путин. Также в России уже зарегистрирована вакцина "Спутник V" НИЦЭМ имени Гамалеи.