13 Октября 2020
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Глава РАН назвал способный остановить пандемию COVID-19 фактор

Президент Российской академии наук Александр Сергеев считает, что существование нескольких вакцин против коронавируса может остановить пандемию.

В интервью РИА Новости он пояснил, что у всех людей различные хронические заболевания и предрасположенность к болезням, а также разный возраст. По словам главы РАН, при наличии нескольких вакцин будет возможно привить разные группы населения.

Между тем, ранее опрос показал, что только 23 процента россиян готовы сделать прививку от коронавируса. Не готовы к вакцинации оказались 73% опрошенных. 4% респондентов ответили, что переболели коронавирусом и прививка им не нужна.

Абсолютное большинство опрошенных - 93% - считает, что вакцинация должна проводиться в добровольном порядке.

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Глава РАН назвал способный остановить пандемию COVID-19 фактор

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Теги: ран, вакцина, коронавирус, александр сергеев



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