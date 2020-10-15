Матвиенко предложила переосмыслить отношения с Евросоюзом

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что необходимо выстроить новую систему отношений России с Евросоюзом.

Она призвала "вести диалог, но диалог предметный и взаимоуважительный". Так она прокомментировала намерение ЕС ввести санкции против россиян.

"Мы готовы к сотрудничеству по любым вопросам, мы открыты. Ну, хватит нам грозить пальцем! Хватит нас учить",— отметила Матвиенко, которая считает, что Москве "надо сейчас спокойно переосмыслить все это, выстроив новую систему отношений с Евросоюзом", сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в ЕС уже согласованы санкции, ожидается, что под ограничения попадут шесть человек и одна организация. Постановление будет опубликовано в четверг утром.

В МИД РФ пообещали ответные меры, если Евросоюз введет санкции против Москвы из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.