15 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
Валентина Матвиенко (2018) | Фото: пресс-служба Совета Федерации

Матвиенко предложила переосмыслить отношения с Евросоюзом

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что необходимо выстроить новую систему отношений России с Евросоюзом.

Она призвала "вести диалог, но диалог предметный и взаимоуважительный". Так она прокомментировала намерение ЕС ввести санкции против россиян.

"Мы готовы к сотрудничеству по любым вопросам, мы открыты. Ну, хватит нам грозить пальцем! Хватит нас учить",— отметила Матвиенко, которая считает, что Москве "надо сейчас спокойно переосмыслить все это, выстроив новую систему отношений с Евросоюзом", сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в ЕС уже согласованы санкции, ожидается, что под ограничения попадут шесть человек и одна организация. Постановление будет опубликовано в четверг утром.

В МИД РФ пообещали ответные меры, если Евросоюз введет санкции против Москвы из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

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Матвиенко предложила переосмыслить отношения с Евросоюзом

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Теги: Матвиенко, санкции, Евросоюз



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