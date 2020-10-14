ЕС согласовал санкции против шести человек по делу Навального

Евросоюз согласовал санкции против шести человек и одной организации из России в связи с делом Навального, передает агентство DPA со ссылкой на дипломатов.

На прошлой неделе сообщалось, что Франция и ФРГ согласовали санкционный список, в который попали девять российских чиновников, проходящих по делу о предполагаемом отравлении политика Алексея Навального.

По данным издания Le Monde, которое ссылается на источники, ограничительные меры затронут сотрудников Администрации президента России и структур госбезопасности. Им заморозят активы и запретят поездки в Европу.