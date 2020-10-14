СМИ сообщили, кого могут коснуться санкции против России из-за Навального

Санкции Евросоюза против России из-за дела Навального коснутся Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) и сотрудников силовых структур. Об этом сообщает агентство DPA.

Ранее стало известно, что в ЕС уже согласованы санкции, ожидается, что под ограничения попадут шесть человек и одна организация. Постановление будет опубликовано в четверг утром.

В МИД РФ пообещали ответные меры, если Евросоюз введет санкции против Москвы из-за ситуации с оппозиционером.