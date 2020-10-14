В УВЗ опровергли отсутствие заказов на 2021 год и готовят иск в суд

В корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) прокомментировали сообщения о якобы отсутствии заказов на следующий год.

Ранее в СМИ со ссылкой на некие источники появилась информация, что УВЗ не смог найти заказчиков на вагоны на 2021 год. При этом утверждалось, что предприятие не собирается останавливать их производство.

"Некоторым журналистам, публикующим материалы о вагоностроительной отрасли, следовало бы тщательнее подбирать свои источники. Информация об отсутствии покупателей на подвижной состав Уралвагонзавода не соответствует действительности и порочит деловую репутацию", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

Там отметили, что заявления подобного рода – это "попытка вмешаться в коммерческую деятельность завода и оказать давление на ход ведущихся переговоров".

"Кроме того, подобная недостоверная информация может оказать дестабилизирующее влияние на производственную деятельность внутри предприятия и повлечь негативные последствия, как в производстве гражданской продукции, так и при исполнении Гособоронзаказа. Возможно, это и является истинной целью материалов подобного рода", - предположили в пресс-службе.

Там заверили, что в данный момент ведется планомерная контрактная работа: действуют контракты, исполнение которых предполагает производство и поставку продукции подвижного состава в 2021 году. В частности, исполняется контракт с Федеральной грузовой компанией на производство и поставку полувагонов, срок действия этого контракта включает и 2021 год.

"В связи с вышеизложенным готовится иск в суд о признании сведений, не соответствующих действительности и защите деловой репутации, а также о взыскании убытков, размер которых будет определен на момент подачи искового заявления", - заключили в пресс-службе УВЗ.

Ранее сообщалось, что Уралвагонзавод планирует выпускать одежду для детей. Уже зарегистрировано более 25 товарных знаков, в том числе с символикой самой известной спецтехники предприятия – "Армата", "Т-90", "Т-72" и "Т-34".