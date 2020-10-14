В Минпросвещения сообщили, сколько российских школ ушли на карантин по COVID-19

0,26% российских школ на 13 октября оказались закрытыми в связи с COVID-19. Цифра остается стабильной на протяжении пяти дней, это данные Минпросвещения РФ. Карантин сохраняется в 103 школах в 36 регионах России. В семи регионах школы вышли с карантина по коронавирусу.

13 октября на карантин по коронавирусу закрылись 14 школ, открылись при этом 15. На вторник на карантин по коронавирусу было закрыто 0,77% классов от общего числа. Абсолютные числа ведомство не приводит, но при этом заявляет, что "речи о массовом переводе школ на дистанционное обучение не идёт".

Как ранее сообщало Накануне.RU, сегодня стало известно, что в Москве с 19 октября ученики 1-5 классов возвращаются в школы, школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Напомним, с 5 октября школы ушли на двухнедельные каникулы. В Москве с 9 октября и до окончания каникул (18 октября) приостановили льготный проезд школьников в общественном транспорте. Как уточнил мэр, транспортные карты учащихся 1-5 классов разблокируют, бесплатный проезд старшеклассников по-прежнему приостановлен.

Ранее Собянин рекомендовал частным школам и кружкам уйти на двухнедельные каникулы, как это сделали государственные школы.