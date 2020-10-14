14 Октября 2020
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Общество В России Москва
дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru

Московских старшеклассников переводят на "удаленку"

В Москве с 19 октября ученики 1-5 классов возвращаются в школы, школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Напомним, с 5 октября школы ушли на двухнедельные каникулы. В Москве с 9 октября и до окончания каникул (18 октября) приостановили льготный проезд школьников в общественном транспорте.

Как уточнил мэр, транспортные карты учащихся 1-5 классов разблокируют, бесплатный проезд старшеклассников по-прежнему приостановлен.

Ранее Собянин рекомендовал частным школам и кружкам уйти на двухнедельные каникулы, как это сделали государственные школы.

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Московских старшеклассников переводят на "удаленку"

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Теги: москва, старшеклассники, удаленка



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