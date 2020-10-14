Вредят здоровью: бельгийские врачи выступили против антикоронавирусных мер

Бельгийские врачи опубликовали открытое письмо с критикой мер по борьбе с коронавирусом. Его подписали более 500 врачей и 2 тыс. медицинских сотрудников.

В письме отмечается, что, согласно определению ВОЗ 1948 года, здоровье - это состояние полного физического, психического и социального благополучия , а не просто отсутствие каких-то болезней. Но антикоронавирусные меры нарушают это представление, поскольку вводят такие ограничения, которые крайне негативно влияют на эмоциональное и социальное благополучие, а значит, прямо вредят здоровью.

Вначале меры казались оправданными, так как ожидались очень большие потери. Но сейчас становится ясно, что все происходит в рамках обычной волны вирусных инфекций. Летальность от коронавируса около 0,2%, что практически не отличается от гриппа, и это никакой не "вирус-убийца". Большинство умирающих имеют тяжелые хронические заболевания, говорится в документе.

Врачи подчеркивают, что введение карантинов не снижает уровень смертности. Из-за обязательного ношения масок многие обращаются с жалобами на головные боли или проблемы с дыханием. А вакцинация в экстренном порядке приведет к росту поствакцинальных осложнений.

Необходимо укреплять иммунитет: полноценно питаться, двигаться, поддерживать эмоциональные и социальные контакты, а не запираться по домам или избегать друг друга. Это лишь приведет к депрессии, росту самоубийств и других негативных явлений.

Врачи также отмечают, что СМИ преподносят коронавирус очень эмоционально, раздувая страхи. А власти вмешиваются в личную жизнь людей, ограничивая их права.

Как сообщало Накануне.RU, примерно в таком же духе американские врачи подписали Баррингтонскую декларацию против преобладающего подхода к борьбе с коронавирусом.