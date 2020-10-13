13 Октября 2020
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Общество За рубежом
COVID-19 (2020) | Фото: Накануне.RU

Американские врачи подписали декларацию против преобладающего подхода к борьбе с коронавирусом

Американские врачи и ученые в области общественного здравоохранения подписали Баррингтонскую декларацию против преобладающего подхода к борьбе с коронавирусом. По их убеждению, он оказывает пагубное воздействие на физическое и психическое здоровье граждан.
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Они пишут, что текущий подход, основанный на изоляции людей, оказывает разрушительное воздействие на здоровье населения в краткосрочной и долгосрочной перспективе. И это приведет к росту смертности в ближайшие годы.

"Использование этих мер до тех пор, пока не будет доступна вакцина, нанесет человечеству непоправимый ущерб, причем непропорционально сильно пострадают обездоленные", - отмечают медики.

Они подчеркивают, что создание вакцины не обязательно для стабилизации заболеваемости, хотя и может способствовать этому. Сейчас цель должна заключаться в минимизации смертности и социального вреда. Этого можно достичь, если позволить тем, кто имеет минимальный риск смерти, жить обычной жизнью и сформировать иммунитет к инфекции. А защищать лучше надо тех, кто находится в группе высокого риска.

Учебные заведения должны быть открыты для очного обучения, как и прочие заведения, тем более "не пускать учеников в школу - это истинная несправедливость".

Декларацию подписали, в частности, профессор Гарвардского университета Мартин Куллдорф, профессор Оксфордского университета Сунетра Гупта, профессор медицинской школы Стэнфордского университета Джей Бхаттачарья и др.

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Американские врачи подписали декларацию против преобладающего подхода к борьбе с коронавирусом

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Теги: коронавирус, иммунитет



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