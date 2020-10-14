Украинские нацисты выдвинули четыре требования Зеленскому

Украинские нацистские организации проведут сегодня марш по случаю годовщины создания УПА (запрещенная в России организация украинских коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны). Этот день объявлен постмайданной властью "днем защитника Украины".

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Нацисты огласили четыре требования президенту Владимиру Зеленскому. Первое - принять закон о "коллаборантах" - "врагах" режима. Второе - начать "охоту на ведьм", то есть тех граждан, которые не собираются предавать память предков и являются в представлениях нацистов "пророссийскими коллаборантами". Третье - лишить лицензии "неправильные" телеканалы, которые нацисты считают коллаборационистскими. Четвертое - прекратить режим тишины в Донбассе и начать более активные обстрелы позиций ДНР и ЛНР. Митинг с этими требованиями пройдет у офиса президента.

Напомним, на днях бывший украинский боевик поджег себя в центре Киева в знак протеста против политики Зеленского.