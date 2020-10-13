Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса одновременно с местными выборами

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к гражданам страны. Он заявил, что 25 октября, одновременно с местными выборами, пройдет всеукраинский опрос. И попросил жителей ответить на вопросы.

По его словам, в списке будет 5 вопросов - "о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете". Об этом "нас раньше никогда не спрашивали", сказал Зеленский.

О том, что украинские власти готовят общеукраинский опрос, СМИ писали более месяца назад. Один из вопросов точно будет касаться Донбасса. Его формулировка неизвестна.

В конце марта 1994 года в Донбассе, параллельно с выборами, уже проходил опрос. Тогда подавляющее большинство жителей высказались за государственный статус русского языка в регионе, федеративное устройство Украины, евразийскую интеграцию. Властями Украины эти результаты были проигнорированы.