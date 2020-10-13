13 Октября 2020
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Происшествия В бывшем СССР Украина
самосожжение горящий человек (2011) | Фото:

Бывший украинский боевик поджег себя в центре Киева

В центре Киева в знак протеста против политики украинских властей поджег себя бывший боевик Николай Микитенко.

В сообщении нацистской организации "Отпор" сказано, что Микитенко протестовал против политики президента Владимира Зеленского по Донбассу и его отношения к боевикам. Он призывал украинцев выходить на акции протеста. Сам он воевал против Донбасса еще в 2014 году, получил ранение, имеет инвалидность.

Перед попыткой самосожжения Микитенко написал на своей странице в Facebook о том, как он будет гореть.

"Как [советский диссидент] Василий Стус?! Хватит сил доказать, что Украина понад усе!!!" – написал он.

Свой последний пост он опубликовал за пять минут до самосожжения. Он написал: "Мне очень хочется, чтобы Украина была самостийной".

У бывшего боевика 98% ожогов тела, шансы на выживание невелики. Его дочь подтвердила, что мотивы этого безумного поступка чисто политические - несогласие с разведением войск на линии разграничения и "ползучая оккупация России".

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Бывший украинский боевик поджег себя в центре Киева

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Теги: Украина, самосожжение



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