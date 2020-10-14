14 Октября 2020
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Общество В России
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Американская фармкомпания приостановила испытания лекарства от коронавируса

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly прекратила набор добровольцев и клинические испытания сыворотки для лечения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что приостановка связана с мерами безопасности пациентов-участников исследования. Подробности не сообщаются.

Разработка экспериментальной сыворотки на основе антител спонсируется американским правительством, пишет "Коммерсант".

Днем ранее стало известно о том, что американский гигант Johnson & Johnson заявил о временной приостановке испытаний вакцины против коронавируса после того, как у участника клинических испытаний были выявлены необъяснимые симптомы. Сейчас разработчики вакцины проводят анализы и исследования у заболевшего.

Месяц назад британский производитель лекарств AstraZeneca Plc временно прекратил испытания вакцины-кандидата после того, как участник испытаний заболел. Это исследование было возобновлено в ряде стран, но остановлено в США.

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Американская фармкомпания приостановила испытания лекарства от коронавируса

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Теги: фармкомпания, США, коронавирус



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Ранее 13.10.2020 08:07 Мск Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса из-за внезапной болезни добровольца

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