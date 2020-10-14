Американская фармкомпания приостановила испытания лекарства от коронавируса

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly прекратила набор добровольцев и клинические испытания сыворотки для лечения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что приостановка связана с мерами безопасности пациентов-участников исследования. Подробности не сообщаются.

Разработка экспериментальной сыворотки на основе антител спонсируется американским правительством, пишет "Коммерсант".

Днем ранее стало известно о том, что американский гигант Johnson & Johnson заявил о временной приостановке испытаний вакцины против коронавируса после того, как у участника клинических испытаний были выявлены необъяснимые симптомы. Сейчас разработчики вакцины проводят анализы и исследования у заболевшего.

Месяц назад британский производитель лекарств AstraZeneca Plc временно прекратил испытания вакцины-кандидата после того, как участник испытаний заболел. Это исследование было возобновлено в ряде стран, но остановлено в США.