В Белоруссию теперь можно попасть только со справкой об отсутствии коронавируса

Иностранцы и лица без гражданства, приезжающие в Белоруссию из стран, не включенных в список государств с неблагополучной эпидемической ситуацией по коронавирусу обязаны предоставлять справку об отрицательном тесте на COVID-19. говорится в постановлении кабмина.

Анализы должны быть сделаны не более чем за 72 часа до даты пересечения белорусской границы, пишет "Коммерсант".

Ранее президент России Владимир Путин велел правительству до 30 сентября решить вопрос об участии Белоруссии в пострегистрационном клиническом тестировании вакцины "Спутник V".

До 15 октября кабинет министров должен доложить, в какие сроки вакцина от коронавируса начнет поставляться в соседнюю страну.